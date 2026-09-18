Канал пресс-службы Лукашенко лишился своего имени

Канал пресс-службы президента Белоруссии Лукашенко стал публиковать эротический контент, попытки войти в канал не увенчались успехом.
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