Финляндия не намерена вести дискуссии с РФ по ситуации на восточной границе

Финны закрыли все пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного – Райя-Йоосеппи (Лотта). Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью газете Helsingin Sanomat заявил, что правительство страны не намерено вести переговоры с Россией по ситуации на восточной границе.