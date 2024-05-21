ЦСКА обыграл соперника в матче РПЛ: было забито восемь голов

В итоге схватка завершилась со счетом 6:2, сообщает корреспондент УтроNews. Результативными действиями в виде голов отличились - Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Саша Зделар, Виктор Давила, Антон Заболотный, Кирилл Глебов, Дмитрий Стоцкий, Хуан Боселли.
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