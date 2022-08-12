Рязанцев о меме «Извините, пирожки!»: «Завязывают с алкоголем. А с пирожками можно не завязывать»

Александр Рязанцев высказался о меме «Извините, пирожки!» — Вас в РПЛ помнят не только по трофеям за «Рубин» и «Зенит» и голу в ворота «Барселоны», но и по ставшей мемом фразе «Извините, пирожки!», использованной в микст-зоне как повод не останавливаться на разговор с журналистами.