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Рязанцев о меме «Извините, пирожки!»: «Завязывают с алкоголем. А с пирожками можно не завязывать»

Александр Рязанцев высказался о меме «Извините, пирожки!» — Вас в РПЛ помнят не только по трофеям за «Рубин» и «Зенит» и голу в ворота «Барселоны», но и по ставшей мемом фразе «Извините, пирожки!», использованной в микст-зоне как повод не останавливаться на разговор с журналистами.

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