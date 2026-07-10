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Мать Костылевой ответила на интервью Плющенко: «Когда увижу настоящую работу – безоговорочно, целиком и полностью доверю Лену тренеру»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой , раскритиковала ее тренера Евгения Плющенко .  Ранее Плющенко дал интервью, в котором высказался о Костылевых:  «Лена и ее мама живут фигурным катанием.

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