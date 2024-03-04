Премьер Малайзии Ибрагим: готовы возобновить расследование по рейсу MH370

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что власти страны готовы при появлении "убедительных" материалов возобновить расследование по рейсу MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал 10 лет назад в рамках выполнения полета из Каула-Лумпура в Пекин.