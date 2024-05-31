Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды

В четверг, 30 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями профильных федеральных ведомств и депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Жанной Рябцевой.
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