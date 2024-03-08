8 марта - в каждый дом!

Салехардские полицейские поздравляют женщин с праздником весны. Накануне 8 марта правоохранители записали видеопоздравления, адресованные мамам, женам, сестрам, дочерям, подругам - всем женщинам нашей страны.
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