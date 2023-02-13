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Кроссовер GAC GS8 нового поколения проходит сертификацию в РФ

Кроссовер GAC GS8 нового поколения проходит сертификацию в РФ

Китайская корпорация GAC начала сертификацию в России кроссовера GS8 нового поколения. Кузов автомобиля удлинили, колёсную базу расширили, что положительно повлияло на его внедорожные качества, наряду с этим расширили перечень штатных опций.

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