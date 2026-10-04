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Мировое обозрение

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Столб дыма поднялся над Черноморском после серии взрывов под Одессой

Главное в тезисах: Серия взрывов: Вечером 4 октября в Одессе и Черноморске прогремела серия взрывов, сопровождавшаяся масштабным пожаром в районе портового города.

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