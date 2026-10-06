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Царьград

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История Рязани ожила в световом шоу на открытии Национального центра

История Рязани ожила в световом шоу на открытии Национального центра

В Рязанской области открылся филиал Национального центра "Россия". Церемонию завершило световое шоу, показавшее историю региона от нашествия хана Батыя до современности и включившее подвиг Евпатия Коловрата и вклад жителей в Великую Отечественную войну.

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