Бизнесмен Дотком: ситуацию с арестом Дурова координируют власти США

Предприниматель поддержал основателя Телеграм Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который также известен как Ким Дотком, не сомневается, что ситуацию с арестом основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова координирует правительство Соединенных Штатов.
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