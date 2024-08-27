Бизнесмен Дотком: ситуацию с арестом Дурова координируют власти США

Предприниматель поддержал основателя Телеграм Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который также известен как Ким Дотком, не сомневается, что ситуацию с арестом основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова координирует правительство Соединенных Штатов.