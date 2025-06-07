Метод придумали индейские шаманы

В

Воробей

Если кто-то такой пугливый, что для него даже "холотропное дыхание" представляет непреодолимое препятствие, тогда такому действительно вполне достаточно ограничиться таблетками. Правда, этот самый "психотерапевт", с его "катанием по полу", как будто бы чем-то сильно присущим для этого метода, производит не очень убедительное впечатление. Более того, по некоторым важным причинам первый раз лучше проводить, находясь в спальном мешке, а последующие вообще - в ванне с тёплой водой.