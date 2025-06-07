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Метод придумали индейские шаманы

Метод придумали индейские шаманы

Привет, моя любимая газета! Твои читатели часто делятся опытом посещения врачей разных специальностей.

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Комментарии
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Воробей
Если кто-то такой пугливый, что для него даже &quot;холотропное дыхание&quot; представляет непреодолимое препятствие, тогда такому действительно вполне достаточно ограничиться таблетками. Правда, этот самый &quot;психотерапевт&quot;, с его &quot;катанием по полу&quot;, как будто бы чем-то сильно присущим для этого метода, производит не очень убедительное впечатление. Более того, по некоторым важным причинам первый раз лучше проводить, находясь в спальном мешке, а последующие вообще  - в ванне с тёплой водой.
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