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Лерчек планировала поездку в Сербию для лечения после химиотерапии

Лерчек планировала поездку в Сербию для лечения после химиотерапии

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАSS Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, проходящая фигурантом по делу о незаконных валютных операциях, планировала выехать в Белград для восстановления после курса химиотерапии.

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