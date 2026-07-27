Лерчек планировала поездку в Сербию для лечения после химиотерапии

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАSS Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, проходящая фигурантом по делу о незаконных валютных операциях, планировала выехать в Белград для восстановления после курса химиотерапии.
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