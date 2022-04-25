Вкусные рецепты

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Для меня это самое простое в приготовлении печенье (минимум простых продуктов и отличный вкус)

Для меня это самое простое в приготовлении печенье (минимум простых продуктов и отличный вкус)

Ингредиенты: 250 гр. муки 1 яйцо 50 мл. растительного масла 2 ст.л. сахара 1 ч.л. разрыхлителя щепотка соли Приготовление: В чашке разбейте яйцо, добавьте сахар и соль.

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