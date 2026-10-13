Красное знамя над Монпелье: Франция поднимает советский флаг

Над площадью Комедии в Монпелье поднялось красное знамя с серпом и молотом. Один из протестующих забрался на скульптуру и развернул советский флаг.
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Браво молодому поколению в колыбели революции! Так жить нельзя дальше во лжи и паранойе! 21 век и чаяния людей о прекрасном будущем убивают паразиты сидящие на шее! Где развитие? Где жизнь без тягомотины денег которых не хватает на то что бы жизнь была той о которой грезили предки?! Это говорит лишь о том что капитализм себя изжил!