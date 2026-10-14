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Иркутск Сегодня

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Продукция «Травы Байкала» и разработки Иркутского ГАУ отмечены золотыми медалями в Москве

АПК Приангарья отметился наградами на завершившейся в Москве выставке «Золотая осень-2026». Двух золотых медалей удостоена продукция «Трав Байкала», ещё одну золотую медаль получил Иркутский ГАУ имени А.

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