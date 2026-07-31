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«Стерилизованные немцы не готовы воевать с Россией» – укро-эксперт

«Стерилизованные немцы не готовы воевать с Россией» – укро-эксперт

Европа, где ведущей экономикой пока остается ФРГ, не готова идти на военную эскалацию с Россией. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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