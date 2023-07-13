Театр абсурда

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Евгений Сатановский. О жизни хорошей и разной

Евгений Сатановский. О жизни хорошей и разной

Не было в истории нашей страны периода, когда её население — от богатейших и влиятельнейших из тех, кто ею руководит, до последних нищих, жило бы зажиточней и вольготнее, чем теперь.

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