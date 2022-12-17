Сегодня закончилась двухлетняя дисквалификация России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории

Сегодня, 17 декабря, закончилась двухлетняя дисквалификация России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

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