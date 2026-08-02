Пашинян против РЖД: чем ответит Москва на выпад Еревана

На днях армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать от России до $2 млрд в год за аренду железнодорожной инфраструктуры Армении, переданной в концессию ОАО «РЖД», или обратиться в арбитраж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии