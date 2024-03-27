Эксперты рассказали, нужно ли Петербургу еще большее количество электросамокатов

Мнения по этому вопросу разделились В Петербурге начался сезон электросамокатов. В этом году компании, обеспечивающие их прокат, обещают оставить на улицах около 47 тысяч этих средств передвижения, что на 10 тысяч больше, чем годом ранее.
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