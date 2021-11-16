Девушка попала под колеса автомобиля, когда шла по тротуару

Невнимательный водитель стал причиной двойной аварии: сначала он столкнулся с припаркованным автомобилем, а затем выехал на тротуар и сбил пешехода, сообщает ИА UssurMedia.
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