Дрэймонд Грин верит в возвращение «Уорриорз» в серии с «Лейкерс»: «Победа всего в одном матче многое меняет»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что у его команды есть шанс перевернуть ход серии с «Лейкерс» после двух подряд поражений и 1-3.
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