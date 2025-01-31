Житель Русского Поречного пытался закрыть собой людей от ВСУ

Один из жителей села Русское Поречное Курской области пытался закрыть собой от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) находившихся в подвале людей, рассказал российский военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Лорд.
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