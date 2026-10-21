Сигналы ракетной опасности и угрозы атак беспилотников с начала суток были задействованы как минимум в 17 субъектах России, расположенных в четырёх федеральных округах — Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Западном (СЗФО).
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