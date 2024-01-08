Решение Саудовской Аравии «перевесило» беспокойство о Ближнем Востоке: цены на нефть упали Татьяна АрестоваУтро 8 января показало снижение цен на нефть почти на 1%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ликвидировано рекордное число натовских офицеров: США проводят эвакуацию раненных из Украины и вывозят тела погибших
- В воздух подняты МИГ-31 носители «Кинжалов»: где прозвучали взрывы на Украине 2 января
- Армия России начинает прорыв: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 7 января 2024 года
Свежие комментарии