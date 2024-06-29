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Ракеты президента Путина: чем Россия ответит на угрозы из Европы и Юго-Восточной Азии

Ракеты президента Путина: чем Россия ответит на угрозы из Европы и Юго-Восточной Азии

Спустя два с половиной года после начала специальной военной операции по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и непрерывных призывов Кремля к мирному завершению вооруженного конфликта путем переговоров президент Путин пришел к выводу о необходимости возобновления программы баллистических ракет средней и меньшей дальности.

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