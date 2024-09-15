Steak Lovers
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Steak Lovers

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Быстрый маринад для болгарских перцев и баклажанов. Через 20 минут они уже на столе

Быстрый маринад для болгарских перцев и баклажанов. Через 20 минут они уже на столе

Баклажаны с перцем по этому рецепту настолько восхитительны, что стоит поставить их на стол — и они исчезают в мгновение ока, оставляя всех в ожидании добавки! Ингредиенты: Баклажаны – 500 г Сладкий перец – 200 г Морковь – 200 г Лук – 150-180 г Чеснок – 3 зубчика Соевый соус – 2-3 ст л Яблочный уксус – 1-2 ст л Семена кунжута – 1 ч л Кориандр – 1 ч л Сахар – 1 ча л Петрушка – небольшой пучок Соль – по вкусу Растительное масло – для жарки Приготовление: 1.

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