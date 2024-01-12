Зеленский совершил визит отчаяния в Прибалтику: США отвели Украине месяц

Надежда И что зеблану не сиделось в квартале 95? Огромные деньги, веселье с утра до вечера и, главное, не перевоплотился бы из веселого кривляки в убийцу целого населения страны и позорного попрошайку...

Надежда не для того он их украл и спрятал на западе...