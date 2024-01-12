Побираться у нищих — это новый уровень Хвататься за соломинку — это жест отчаяния. Очевидно ведь, что не поможет.
Зеленский совершил визит отчаяния в Прибалтику: США отвели Украине месяц
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
И что зеблану не сиделось в квартале 95? Огромные деньги, веселье с утра до вечера и, главное, не перевоплотился бы из веселого кривляки в убийцу целого населения страны и позорного попрошайку...
Ответить
8 час.
Надежда
не для того он их украл и спрятал на западе...
Ответить
8 час.
Надежда
Это так, на один шопинг его олЭны(скумбрии по 8 гр.) на Елисейских полях)
Ответить
8 час.
Свежие комментарии