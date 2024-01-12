Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Зеленский совершил визит отчаяния в Прибалтику: США отвели Украине месяц

Зеленский совершил визит отчаяния в Прибалтику: США отвели Украине месяц

  Побираться у нищих — это новый уровень Хвататься за соломинку — это жест отчаяния. Очевидно ведь, что не поможет.

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Комментарии
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Надежда
И что зеблану не сиделось в квартале 95? Огромные деньги, веселье с утра до вечера и, главное, не перевоплотился бы из веселого кривляки в убийцу целого населения страны и позорного попрошайку...
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8 час.
Надежда
не для того он их украл и спрятал на западе...
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8 час.
Надежда
Это так, на один шопинг его олЭны(скумбрии по 8 гр.) на Елисейских полях)
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8 час.

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