«Самая красивая женщина на планете»: появление Кейт Миддлтон во Франции восхитило фанатов

Супруга принца Уильяма стала талисманом для регбистов. Кейт Миддлтон стала талисманом для своей команды LEGION-MEDIAЧлены команды Англии по рэгби, участвующие сейчас в борьбе за Кубок мира, теперь уверены, что появление на трибунах принцессы Уэльской гарантирует им победу.