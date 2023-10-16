«Самая красивая женщина на планете»: появление Кейт Миддлтон во Франции восхитило фанатов

Супруга принца Уильяма стала талисманом для регбистов. Кейт Миддлтон стала талисманом для своей команды LEGION-MEDIAЧлены команды Англии по рэгби, участвующие сейчас в борьбе за Кубок мира, теперь уверены, что появление на трибунах принцессы Уэльской гарантирует им победу.
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