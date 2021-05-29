Медвежий угол

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Визит Лукашенко и новая роль Москвы в мире

Визит Лукашенко и новая роль Москвы в мире

Лукашенко приехал договариваться о поддержке, тут никаких сомнений быть не может.Но после посадки самолета Ryanair, некстати пролетавшего в небе Беларуси с личным врагом Лукашенко Протасевичем, ситуация поменялась коренным образом.

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