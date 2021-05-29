Визит Лукашенко и новая роль Москвы в мире

Лукашенко приехал договариваться о поддержке, тут никаких сомнений быть не может.Но после посадки самолета Ryanair, некстати пролетавшего в небе Беларуси с личным врагом Лукашенко Протасевичем, ситуация поменялась коренным образом.
Популярные статьи
- Диаспоры или причина по которой мигрантам не привить уважение к русской культуре
- Кремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца
- "Всепропальщик", попав в российскую бесплатную больницу, неожиданно зауважал нашу медицину и изменил мнение о врачах
Свежие комментарии