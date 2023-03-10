Аргументы недели

98 586 подписчиков

Бывший посол США Макфол заявил, что военные успехи Путина на Украине вызывают у него опасения

Бывший посол США Макфол заявил, что военные успехи Путина на Украине вызывают у него опасения

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол в рамках беседы с журналистами в пятницу заявил, что военные успехи президента Российской Федерации Владимира Путина на Украине "вызывают опасения".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх