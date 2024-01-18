Лютые крещенские морозы задержатся в Иркутской области на выходные

ИРКУТСК, 18 января, ФедералПресс. Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие выходные. Морозы, которые атаковали Иркутскую область в преддверии Крещения, задержатся в Приангарье на субботу и воскресенье.
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