ЦТАК: Межкорейские отношения находятся в наихудшем состоянии за всю историю

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее новой войной.Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон обвинила президента Южной Кореи Юн Сок Ель в том, что он пытается подавить внутриполитический кризис в своей стране, переводя внимание своих граждан на борьбу с внешним врагом.