Что будет если пить алкоголь на борту самолета

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Алкоголь усиливает вредное влияние большой высоты на организм. Исследования показали, что принятие спиртных напитков во время перелета не помогает расслабиться и уснуть, и даже может сильно навредить здоровью.