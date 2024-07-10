Что будет если пить алкоголь на борту самолета

Алкоголь усиливает вредное влияние большой высоты на организм. Исследования показали, что принятие спиртных напитков во время перелета не помогает расслабиться и уснуть, и даже может сильно навредить здоровью.
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