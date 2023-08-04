Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

«При всем уважении к «Сахалину», я ожидал большего». Защитник 2Drots Гудаев о победе в 1/256 Кубка России

«При всем уважении к «Сахалину», я ожидал большего». Защитник 2Drots Гудаев о победе в 1/256 Кубка России

«При всем уважении к «Сахалину», я ожидал большего. Возможно, пришел новый тренер, новые футболисты не успели сыграться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх