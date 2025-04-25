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Новости министерства строительства на уличных экранах МАЕР увидели 11 млн человек

Новости министерства строительства на уличных экранах МАЕР увидели 11 млн человек

Главные новости министерства строительства России и национального проекта «Инфраструктура для жизни» теперь можно узнавать прямо на улицах крупнейших мегаполисов страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска и Владивостока.

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