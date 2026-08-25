Оздоеву мяч, летевший в створ, попал в руку - нет пенальти «Краснодару». Интересно ответил арбитр на претензии «Динамо» во время матча

В недавнем матче Фонбет Кубка России «Динамо» М – «Краснодар» (0:1), уже на 5-й минуте мяч, летевший в створ ворот голкипера «быков» Станислава Агкацева, попал в штрафной гостей в руку защитника Магомеда Оздоева.