Алексей Куртишвили: Сохранение окружающей среды — наша основная цель

«Хартия» обслуживает порядка 56 тысяч квадратных километров в Центральном федеральном округе. Ежегодно услугами оператора пользуются 7,7 млн человек, а на территориях его присутствия образуются свыше 4 млн тонн отходов ежегодно.
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