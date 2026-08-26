Педагоги-блогеры получили сертификаты: в Твери подвели итоги Летней школы

В Твери вручили сертификаты выпускникам Летней школы педагога‑блогера. 25 августа в рамках традиционной августовской педагогической конференции состоялось торжественное вручение сертификатов выпускникам Летней школы педагога‑блогера.
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