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Педагоги-блогеры получили сертификаты: в Твери подвели итоги Летней школы

Педагоги-блогеры получили сертификаты: в Твери подвели итоги Летней школы

В Твери вручили сертификаты выпускникам Летней школы педагога‑блогера. 25 августа в рамках традиционной августовской педагогической конференции состоялось торжественное вручение сертификатов выпускникам Летней школы педагога‑блогера.

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