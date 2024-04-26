Страна и люди
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Страна и люди

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«Тартюф» в Театре Моссовета: дерзкий и актуальный спектакль

«Тартюф» в Театре Моссовета: дерзкий и актуальный спектакль

19 апреля 2024 года в Театре Моссовета состоялась премьера спектакля «Тартюф» по пьесе Жана-Батиста Мольера.

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