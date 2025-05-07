Цифра дня. На 37,5 % будет повышена стоимость проезда на маршрутах общественного транспорта, работающих на брутто-контрактах.
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Цифра дня. На 37,5 % будет повышена стоимость проезда на маршрутах общественного транспорта, работающих на брутто-контрактах.