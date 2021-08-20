Наркотрафик: «Талибан» меняет правила, кого в России «ломка» ждет?

Цена вопроса — три миллиарда долларов в год Вера Жердева На фото: уничтожение конфискованных наркотиков в Афганистане (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Александр Михайлов Афганистан устойчиво ассоциируется с производством и трафиком опиатов.