БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Светлана Худякова
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Наркотрафик: «Талибан» меняет правила, кого в России «ломка» ждет?

Наркотрафик: «Талибан» меняет правила, кого в России «ломка» ждет?

Цена вопроса — три миллиарда долларов в год Вера Жердева На фото: уничтожение конфискованных наркотиков в Афганистане (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Александр Михайлов Афганистан устойчиво ассоциируется с производством и трафиком опиатов.

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