Украинско-американский фонд Oppenheimer Acceleration инвестировал в калифорнийский стартап Sierra Turbines и украинский PanoptesAI

Украинско-американский фонд Oppenheimer Acceleration начинает свою первую акселерационную программу в марте, в рамках которой профинансируют два стартапа: калифорнийский Sierra Turbines и украинский PanoptesAI.
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