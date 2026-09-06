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Машина йөртү таныклыгындагы тамгалар: Татарстанда нинди чикләүләр бар

Машина йөртү таныклыгындагы тамгалар: Татарстанда нинди чикләүләр бар

Транспортның билгеле бер төре белән идарә итү өчен тиешле категорияле йөртү таныклыгы булырга тиеш. Шул ук вакытта категория үзе дә машина йөртүче үтәргә тиешле өстәмә шартларны күздә тотарга мөмкин.

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