Машина йөртү таныклыгындагы тамгалар: Татарстанда нинди чикләүләр бар

Транспортның билгеле бер төре белән идарә итү өчен тиешле категорияле йөртү таныклыгы булырга тиеш. Шул ук вакытта категория үзе дә машина йөртүче үтәргә тиешле өстәмә шартларны күздә тотарга мөмкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым