EU to provide $232.3M funding boost to Greenland

Greenland will receive $232.3 million in extra funding from the European Union, European Commission President Ursula von der Leyen said Monday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым