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Первые и последние фильмы Гайдая, Рязанова и Данелии: с чего начинали и чем завершили карьеру легенды советского кино

Первые и последние фильмы Гайдая, Рязанова и Данелии: с чего начинали и чем завершили карьеру легенды советского кино

Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и Георгий Данелия создали главные комедийные хиты советского кинематографа, многие из которых зрители давно разобрали на цитаты.

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