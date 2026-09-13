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FiNE NEWS

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В России с 2027 года введут ГОСТ на автомобильные карбюраторы

С марта 2027 года в России впервые вступит в силу государственный стандарт (ГОСТ) на автомобильные карбюраторы.

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