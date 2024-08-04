Хаев вышел в свет с молодой возлюбленной

Виталий Хаев и Дана Янкис предоставлено кинокомпанией «Централ партнершип» На премьере комедии «Тополиный пух» исполнитель главной мужской роли в фильме Антон Лапенко поделился впечатлениями от съемок: «Самое сложное было кувыркаться с лестницы.