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Хаев вышел в свет с молодой возлюбленной

Хаев вышел в свет с молодой возлюбленной

Виталий Хаев и Дана Янкис предоставлено кинокомпанией «Централ партнершип» На премьере комедии «Тополиный пух» исполнитель главной мужской роли в фильме Антон Лапенко поделился впечатлениями от съемок: «Самое сложное было кувыркаться с лестницы.

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